الرئيس النيجيري السابق يتوجه إلى إثيوبيا ضمن جهود وساطة لإنهاء الصراع

توجه رئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانغو إلى إثيوبيا، في وقت دعت فيه دول أفريقية وأوروبية مختلفة إلى التوسط من أجل الوصول إلى حل للصراع الدائر منذ أسبوعين في منطقة تيغراي.

وقال المتحدث بإسم أوباسانغو، كيني أكينيمي، إن "الرئيس السابق في طريقه إلى إثيوبيا الآن، لكنني لا أعرف ما الذي سيفعله هناك". في وقت أكد دبلوماسي في أديس أبابا وصوله.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة أخرى في إقليم تيغراي بشمال البلاد، والذي امتد إلى إريتريا المجاورة.

المصدر: "رويترز"