الشرطة التشيكية توقف 8 مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الاثنين، عن توقيف 8 مواطنين أفغان حاولوا دخول أراضي ألمانيا على متن عربة شحن، وجرى الكشف عنهم على بعد 20 كم فقط من الحدود.

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وقال بان نوفوتني، رئيس شرطة مدينة أوستي ناد لابم بغرب التشيك، أن سائق شاحنة كانت تقف على موقف قرب المدينة أخبر دورية للشرطة بسماع صيحات وضجيج من شاحنة أخرى تحمل الأرقام الصربية. وطلب رجال الأمن من سائقها الكشف عن صندوشاحنته حيث تم العثور على الأفغان الثمانية. وقال السائق إنه لا يعلم كيف وجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في شاحنته، لكنه افترض أنهم ركبوها أثناء توقفه في هنغاريا.

وقال المسؤول الأمني إنه تم اقتياد المهاجرين الموقوفين والسائق إلى أحد مخافر الشرطة، وأن عملية إخراج الأفغان الثمانية من أراضي الاتحاد الأوروبي قد بدأت.

المصدر: نوفوستي