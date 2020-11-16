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إيطاليا تسجل 27354 إصابة و504 وفيات بكورونا

السويد تفرض قيودا غير مسبوقة على التجمعات لاحتواء كورونا

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السويد تفرض قيودا غير مسبوقة على التجمعات لاحتواء كورونا
AFP Fredrik SANDBERG / TT News Agency /
تدابير احترازية ضد كورونا في السويد
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أعلنت السلطات السويدية اليوم الاثنين عن الحد من حجم التجمعات العامة وقصرها على 8 أشخاص فقط، في محاولة لاحتواء جائحة كورونا.

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وكانت سلطات البلاد سمحت في وقت سابق بتجمعات تضم ما بين 50 و300 شخص كحد أقصى، بخلاف العديد من الدول الأوروبية التي تتبع سياسة أكثر صرامة لمكافحة العدوى.

وتشير آخر الأرقام إلى أن السويد سجلت 177355 إصابة و6164 وفاة بالفيروس، فيما لا تنشر السلطات الصحية معلومات حول الحالات النشطة والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء.

المصدر: RT

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