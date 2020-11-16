بايدن: أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل

علق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على إعلان شركة "موديرنا" نجاح لقاحها لفيروس كورونا بنسبة 94.5%، قائلا: "أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل".

وكتب بايدن في حسابه عبر موقع "تويتر": ما كان صحيحا في اللقاح الأول يظل صحيحا بالنسبة للقاح الثاني: ما زلنا على بعد أشهر. حتى ذلك الحين، يحتاج الأميركيون إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة للسيطرة على الفيروس".

Today's news of a second vaccine is further reason to feel hopeful. What was true with the first vaccine remains true with the second: we are still months away. Until then, Americans need to continue to practice social-distancing and mask-wearing to get the virus under control. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

وأضاف: "مرة أخرى، أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين حققوا هذا الاختراق وقدموا لنا خطوة واحدة للتغلب على هذا الفيروس. كما أنني ممتن للعاملين في الخطوط الأمامية الذين ما زالوا يواجهون الفيروس على مدار الساعة".

وكانت "موديرنا" أعلنت في وقت سابق اليوم، أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات وبلغت فعاليته 94.5 بالمئة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأميركي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

المصدر: RT