ترامب: الإعلان عن لقاح ثان اليوم اكتشاف عظيم سيقضي على الطاعون الصيني

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عبر حسابه في موقع " تويتر" إلى أنه "تم الإعلان عن لقاح آخر لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذه المرة من قبل شركة موديرنا".

وأشار ترامب في التغريدة إلى أن الإعلان عن لقاح الثاني اليوم من "موديرنا" هو "اكتشاف عظيم وفعال بنسبة 95%".

وتوجه لـ"المؤرخين العظماء" مؤكدا "تذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة، التي ستقضي على الطاعون الصيني، كلها حدثت في عهدي".

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

وكانت "موديرنا" أعلنت في وقت سابق اليوم، أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات وبلغت فعاليته 94.5 بالمئة.

المصدر: تويتر