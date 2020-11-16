 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 27354 إصابة و504 وفيات بكورونا

الولايات المتحدة.. أكثر من 130 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. أكثر من 130 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5yz

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 130 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وجاء في بيانات الجامعة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 133045 حالة إصابة بالولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي 11 مليونا، في حين تجاوز عدد وفيات كورونا 250 ألف حالة وفاة".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 166 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 166 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في العالم في عدد حالات الإصابة، وتليها الهند (8.8 مليون) والبرازيل (5.8 مليون).

وبحسب بيانات الجامعة يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 54 495 858، وإجمالي الوفيات 1 318 884 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا