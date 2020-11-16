الدفاع الروسية: عودة 725 نازحا إلى أراضي قره باغ من أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن 725 شخصا عادوا إلى إقليم قره باغ بعد نزوحهم إلى أرمينيا جراء الأعمال القتالية في المنطقة.

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وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن 475 نازحا عادوا إلى أراضي قره باغ، أمس الأحد، بمرافقة دوريات تابعة لقوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة، ليبلغ إجمالي عدد النازحين العائدين منذ 14 نوفمبر 725 شخصا.

وتابع كوناشينكوف أن تبادل جثث القتلى بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني يتواصل "بتنسيق من قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

إزالة الألغام

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الخبراء العسكريين الروس يقومون بإزالة الألغام من "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ، موضحا أن هذه الأعمال أسفرت، اليوم الاثنين، عن فحص كيلومتر واحد من الطريق الرابط بين مدينة ستيباناكيرت (عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها) ومدينة غوريس في أرمينيا، وإزالة الألغام من هذا الجزء من الطريق، وتطهيره من عشرات المعدات العسكرية المحطمة والمتضررة.

وتعد إعادة النازحين من مهام المركز الحكومي الروسي للتجاوب الإنساني قيد الإنشاء في قره باغ، والذي بدأت المجموعة الطليعية من قوامه عملها في الإقليم يوم السبت.

والجمعة الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإنشاء مركز التجاوب الإنساني الخاص بالإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا. وتشمل مهام المركز، علاوة على الإسهام بعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، "مساعدة أجهزة الدولة في كل من أذربيجان وأرمينيا في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في قره باغ، وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الحياة الطبيعية لسكان الإقليم".

المصدر: إنترفاكس + تاس