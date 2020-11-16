إيران.. الشرطة تحذر متجر ملابس بسبب "المانيكان"

وجهت الشرطة الإيرانية تحذيرا، إلى متجر لبيع الملابس النسائية في مدينة مشهد، بشمال شرق البلاد، لاستخدامه فتاة في واجهة المحل، بدلاً من دمية عرض الملابس الـ "مانيكان".

وقال رئيس اتحاد نقابات مدينة مشهد، محمود بنا نجاد، إن "استخدام مانيكان حية، في مواجهات المحلات غير قانوني"، محذرا من معاقبة منتهكي القانون.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة تحت مسمى "مانيكان حية في مشهد"، تظهر فيها فتاة تقف خلف زجاج واجهة متجر لبيع الملابس.

وقال مغردون، إن الفتاة اضطرت للعمل بهذا الشكل لحاجتها إلى المال في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها الإيرانيون، فيما استغل صاحب المتجر حاجة الفتاة لتحقيق شهرة وعائدات مالية.

وأضاف ناشطون أن الصورة تمثل انحداراً بمكانة المرأة وتحولها إلى أداة، ما يعكس انتهاك حقوق المرأة في إيران.

هذا وتحظر إيران عرض الأزياء على النساء، بما في ذلك الإلكترونية منها.

المصدر: RT