أذربيجان تكشف عن حصيلة الضحايا بين المدنيين جراء التصعيد الأخيرة في قره باغ

أكدت السلطات الأذربيجانية أن عدد مواطنيها المدنيين الذين قتلوا جراء الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها يتجاوز الـ90 شخصا.

وأكدت النيابة العامة الأذربيجانية، في بيان تلقته وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين، أن 94 مدنيا قتلوا في البلاد، وأصيب 414 آخرون على خلفية جولة القتال الأخيرة.

وأشارت النيابة إلى أن 3410 منازل و120 عمارة سكنية و512 مرفقا مدنيا أصبحت غير صالحة للاستعمال نتيجة للقصف من الجانب الأرمني.

ووقعت أذربيجان وأرمينيا وروسيا في موسكو في العاشر من نوفمبر اتفاقية تقضي بوقف كافة الأعمال القتالية في قره باغ ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: نوفوستي