مسؤول روسي يعلق على انتقادات ماكرون لمجلس الأمن الدولي

علق رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، على انتقادات الرئيس الفرنسي ماكرون لمجلس الأمن الدولي التي قال فيها إن المجلس "لا يعمل على إيجاد حلول مفيدة".

وقال كوساتشيوف، إن "الدول الأوروبية ليس لديها سبب للحديث عن عدم وجود "قرارات مفيدة" من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن هذا خطأهم أيضا.. فإن الرئيس (الفرنسي) يدرك جيدا أن مجلس الأمن ليس هيئة ذات سلطة مستقلة تتخذ القرارات وفقا لتقديرها الخاص، ولكنه هيكل جماعي، وبمشاركة فرنسا".

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ولفت السياسي الروسي إلى أنه إذا كانت هناك رغبة بإقامة تعاون، فيجب أن تكون الأقطاب المتوازنة قادرة على إعطاء شكل لهذا التعاون.. "أي الحوار بين القوى المختلفة الضروري للتوصل إلى حلول مشتركة، لكن إطار التعاون متعدد الأطراف ضعيف اليوم لأنه معطل".

وأكد كوساتشيوف أن ما يعرقل بشكل منهجي "تعددية الأطراف" هو أتباع نظام أحادي القطب.

وتابع كوساتشف: "لن يعترف الأمريكيون بالأوروبيين كحلفاء، إلا إذا أخذوا أنفسهم (الأوربيون) على محمل الجد، وكانوا مستقلين في سياستهم الدفاعية".

وخلص السيناتور الروسي إلى القول "وماذا يمكن أن نتوقع في هذه الحالة من الهياكل (المجالس)الدولية بمشاركة القوى الأوروبية؟ لا يوجد شيء يمكن به لوم مجلس الأمن، إذا كانت السياسة الخارجية (للأوروبيين) ضعيفة".

المصدر: نوفوستي