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الخارجية الإيرانية: يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية

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الخارجية الإيرانية: يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية
Reuters Raheb Homavandi
أطفال يحملون العلم الإيراني في ساحة الحرية بطهران
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن "يد إيران للصداقة لا تزال ممدودة أمام السعودية، وندعو حكامها إلى الابتعاد عن توجيه الاتهامات إلى إيران".

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وأشار زادة إلى أنه "لا يمكن للسعودية أن تدير المنطقة، عبر لهفتها لشراء السلاح، وجهلها بالمعادلات الإقليمية والدولية، وقمع الداخل".

كما توجه لحكام السعودية بالقول: "إن السلام لا يتحقق عبر قتل الشعب اليمني والتعاون مع الجماعات الإرهابية". ولفت إلى أن "تصريحات الملك السعودي، باتت مكررة ومملة وليست بالأمر غير الطبيعي".

المصدر: RT

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