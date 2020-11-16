إيران تطالب بإخراج "الجماعات التكفيرية" من قره باغ على الفور

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار في قره باغ خطوة مؤثرة جدا، مطالبا بإخراج "الجماعات التكفيرية من قره باغ على الفور".

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وقال زادة: "نطالب بإخراج الجماعات التكفيرية من قره باغ على الفور، ولا مبرر لبقائها في المنطقة"، موضحا أن "وقف إطلاق النار في قره باغ قد لا ينهي الأزمة، لكنه خطوة مؤثرة جدا".

وأضاف: "العناصر التكفيرية غادرت الأراضي الحدودية مع أذربيجان، بحسب المعلومات التي تلقتها طهران".

وأشار زادة، في حديثه حول الجغرافيا الحدودية بين إيران وأرمينيا، إلى أن "اتفاق إنهاء الحرب في قره باغ، لم يغير الحدود الجغرافية بين إيران وأرمينيا"، مؤكدا أن "ما يشاع عن تغيير الجغرافيا الحدودية بين إيران وأرمينيا، ليس سوى تشويش من بعض وسائل الاعلام".

وشدد على أن "الحدود الجغرافية لإيران والمنطقة، لم ولن تتغير، وطهران تتابع الملف بدقة وحذر بالغين".

المصدر: RT