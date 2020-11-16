الحكومة الإيرانية تعلن حظر التنقل بين المدن ابتداء من السبت المقبل

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم أمس الأحد، أنه سيتم، اعتبارا من يوم السبت القادم، فرض إجراءات تعطيل واسعة، وحظر التنقل بين المدن، ضمن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال تصريح صحفي حول اجتماع الحكومة بشأن قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "تقرر خلال اجتماع الأحد حول موضوع مكافحة كورونا، فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة الى أخرى"، مشددا على "ضرورة مواكبة وتعاون الأجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات".

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، يؤكد أن "جميع الأجهزة والوزارات مكلفة بالتنفيذ الدقيق للقرارات، ودعا إلى "تعاون جميع أجهزة الحكومة وأركان الدولة، للسيطرة وإدارة وخفض تفشي فيروس كورونا".

كما أوضح ربيعي بأن "التعطيل الواسع يستثني المنتجين، والموفرين للسلع، والمنتوجات اللازمة والضرورية".

وأضاف: "فضلا عن التعطيل الواسع، فقد تم اليوم طرح مسالة زيادة عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وتقرر أن تضع هيئة التخطيط والميزانية، الأرصدة اللازمة تحت تصرف وزارة الصحة، لرفع عدد الاختبارات الى 100 الف اختبار يوميا".

وأكد أن "خطة التعطيل الواسع تشمل 100 مدينة في انحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه "تمت الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذه الخطة، وبطبيعة الحال فإن الخدمات للمواطنين لا ينبغي ان تتعطل".

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، يوم أمس الأحد، عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة يومية في الحصيلة منذ بداية الجائحة.

المصدر: وكالة أنباء فارس