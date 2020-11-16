الجيش الإسرائيلي يعلن عن خطة جديدة على السياج الأمني الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، أنه سيبدأ هذا الأسبوع، بخطة لمنع "المتسللين غير الشرعيين"، من دخول إسرائيل عن طريق الضفة الغربية، عبر تعزيز قواته على السياج الأمني الفاصل.

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وأشار إلى أنه سيقوم بهذا التنفيذ والتعزيز، على السياج الأمني الفاصل بين مناطق الضفة الغربية وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن هذه الخطة، التي أطلق عليها إسم "حماية خط التماس" بين إسرائيل والضفة الغربية، تهدف إلى "فرض النظام، والحد من الدخول غير الشرعي" إلى إسرائيل، موضحا أنه في إطارها "سيتم نشر قوات من عناصر الجيش وحرس الحدود، وسيجري استخدام وسائل علنية وسرية لمنع التسلل غير الشرعي، وسيتم منع محاولات إلحاق الضرر بالسياج الأمني، من خلال أشخاص يقومون بمساعدة الأشخاص الذين يحاولون التسلل الى إسرائيل".

كما لفت إلى أن القوات الإسرائيلية "ستنتشر بمحاذاة السياج الأمني في مناطق قلقيلية، وجبلة، ودير بلوط، وصفا، وبلعين، وطولكرم، وفرعون، ورمانة، وباقة الشرقية، وقرى أخرى".

المصدر: " آي 24 نيوز"