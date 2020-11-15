مسح اقتراع الناخبين: ساندو تتصدر الانتخابات الرئاسية في مولدوفا بنسبة 55%

تتصدر مايا ساندو، زعيمة حزب "العمل والتضامن" المعارض في مولدوفا، والموالي لأوروبا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وتشير عملية مسح اقتراع الناخبين، التي نفذتها شركة Intellectgroup الاستشارية، إلى تقدم ساندو بنسبة 55% من الأصوات.

وحصل منافسها، الرئيس الحالي إيغور دودون على 45% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس الشركة يان ليسنيفسكي، لمراسل "تاس": "حسب استطلاعنا حصلت ساندو على 55% من الأصوات. وحصل الرئيس دودون على 45%".

وأوضح أن مسح الاقتراع تم عند مراكز الاقتراع داخل البلاد، ولم يشمل تصويت المهاجرين المولدوفيين في الخارج، الذين بفضلهم فازت ساندو في الجولة الأولى.

المصدر: تاس