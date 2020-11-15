إصابة المعارض الإيراني مير حسين موسوي وزوجته بفيروس كورونا

أصيب المعارض الإيراني مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد، الموضوعان قيد الإقامة الجبرية، بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت "صحيفة إيران الرسمية"، بأن موسوي وزوجته، خضعا للفحص الطبي في منزلهما وأن "وضعهما الصحي جيد".

ووضع موسوي (78 عاما) وزوجته زهرا رهنورد (75 عاما) قيد الإقامة الجبرية، منذ عام 2009، بعد دعمهم لاحتجاجات شهدتها إيران، تحت اسم الحركة الخضراء، للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لولاية ثانية.

المصدر: "صحيفة إيران الرسمية"