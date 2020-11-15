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أرمينيا.. الإفراج عن الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي بعد اتهامه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء

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أرمينيا.. الإفراج عن الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي بعد اتهامه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء
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أرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرمني
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قررت محكمة في العاصمة الأرمنية يريفان الإفراج عن أرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، بعد اتهامه بالتحضير لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

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وقال فانيتسيان للصحفيين قرب مبنى المحكمة، بعد إطلاق سراحه: "اتهموني بارتكاب جرائم لم أرتكبها. السبب هو رغبة البعض في عزلي عن العمليات السياسية".

وأعلن جهاز الأمن القومي الأرمني، مساء السبت، إحباط محاولة لاغتيال رئيس وزراء البلاد، نيكول باشيناين، مؤكدا احتجاز رئيسه السابق وزعيم حزب "الوطن"، أرتور فانيتسيان، وأشخاص آخرين بتهمة الضلوع في المؤامرة.

وسابقا السبت، أوضحت محامية فانيتسيان، لوسيني سآكيان، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن فانيتسيان أوقف بتهمة محاولة اغتصاب السلطة والتحضير لاغتيال رئيس الحكومة. ووصفت سآكيان هذا الحدث بأنه "وجه قبيح جديد لاضطهادات سياسية والموجهة ضد قومنا"، مضيفة أن السبب الحقيقي لتوقيف موكلها هو آراؤه السياسية المعارضة للحكومة.

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المصدر: إنترفاكس

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