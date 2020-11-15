تسجيل 1698 جديدة إصابة بكورونا في اليونان خلال اليوم الماضي

قالت وزارة الصحة اليونانية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمقدار 1698 حالة، ليصل إلى 74205 حالات.

وخلال اليوم الماضي، توفي بسبب هذا المرض في اليونان،71 شخصا، وأشارت وزارة الصحة إلى أن ذلك، يعتبر رقما قياسيا سلبيا منذ بداية انتشار الوباء.

وقبل ذلك، تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات اليومية في 12 نوفمبر (50 شخصا).

وقالت الوزارة: "ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد 1106 حالات، ومتوسط ​​عمر المتوفين في حدود 80 عاما".

وذكرت الوزارة، أنه يوجد حاليا 392 شخصا في وحدات العناية المركزة في المستشفيات، وهو أيضا رقم قياسي سلبي منذ بداية الوباء.

وقالت وزارة الصحة اليونانية، إنه تم نقل 376 مريضا من العناية المركزة إلى الأقسام العادية بعد تحسن صحتهم. وبلغ المتوسط اليومي ​​لعدد المصابين في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، في الأسابيع الأخيرة، حوالي 1.6 - 3 آلاف.

و تم تسجيل أعلى نمو للإصابات بكورونا في البلاد، في 12 نوفمبر (3316 حالة)، في 5 نوفمبر (2917 حالة) وفي 4 نوفمبر (2646).

ويلاحظ تزايد مستمر في عدد الإصابات بكوفيد-19 في اليونان، اعتبارا من نهاية يوليو، عندما تم رفع معظم القيود المفروضة على السكان وبدأت السياحة الداخلية ومن الخارج بالانتعاش.

المصدر: تاس