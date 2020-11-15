الولايات المتحدة تدين هجمات قوات تيغراي على إريتريا

ندد كبير دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا، تيبور ناجي، يوم الأحد، بالهجمات التي شنتها منطقة تيغراي الإثيوبية على إريتريا المجاورة.

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وكتب ناجي على تويتر: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة التي تشنها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي ضد إريتريا في 14 نوفمبر وجهودها لتدويل الصراع في تيغراي".

وقال ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية: "نواصل الحث على اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، وتخفيف التوترات، واستعادة السلام".

وكان زعيم منطقة تيغراي أكد الأحد، أن قواته أطلقت صواريخ على المطار في العاصمة الإريترية، في تصعيد كبير في الصراع بين القوات في تيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة القرن الأفريقي.

المصدر: رويترز