إيطاليا تسجل 33979 إصابة و546 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 33979 إصابة و546 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33979، ليصل إلى مستوى 1178529 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 12 نوفمبر 37978 حالة، وفي 13 نوفمبر 40902، وفي 14 نوفمبر 37255.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 546 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 45229 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 12 نوفمبر 636 وفاة، وفي 13 نوفمبر 550 حالة، وفي 14 نوفمبر 544.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود عامة جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

المصدر: RT