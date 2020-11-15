موسكو: قوات حفظ السلام الروسية تنشر 25 نقطة مراقبة في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات حفظ السلام التابعة لها نشرت 25 نقطة مراقبة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا لضمان وقف إطلاق النار هناك.

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وجاء في بيان للوزارة أن "سبع نقاط مراقبة مؤقتة تمت إقامتها، منذ 10 نوفمبر، في ممر لاتشين (الرابط بين قره باغ وأرمينيا)" وأن ثمة 9 نقاط في المنطقة الجنوبية الخاضعة لمسؤولية قوات حفظ السلام والعدد نفسه منها في المنطقة الشمالية، تعمل لضمان مراقبة نظام وقف إطلاق النار والأعمال القتالية هناك.

وذكرت الوزارة أيضا أن طيران النقل العسكري الروسي نفذ، منذ يوم 10 نوفمبر، 118 رحلة لنقل عناصر قوة حفظ السلام الروسية إلى أماكن انتشارها في قره باغ.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن عملية نشر قوة حفظ السلام في قره باغ ومقرها في مدينة ستيباناكيرت لا تزال مستمرة، تنفيذا لبنود البيان الثلاثي الروسي الأرمني الأذربيجاني، الذي نص على فرض وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في إقليم قره باغ ومحيطه.

المصدر: إنترفاكس