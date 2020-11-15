اغلاق مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت بعد بلاغ عن قنبلة
Sputnik
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أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، اليوم الأحد، إنه تم وقف عمل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت في ألمانيا، بعد اتصال هاتفي عن وجود قنبلة هناك.
وقالت الوزارة، في بيانها: "أفادت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بتلقيها مكالمة هاتفية زعمت بوجود قنبلة في مركز الاقتراع رقم 1/349 في فرانكفورت".
وأضافت: "تقوم الهيئات الأمنية المختصة بالتحقيقات اللازمة في مثل هذه الحالات".
المصدر: تاس