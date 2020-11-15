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بيرني ساندرز: ترامب يقوض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي شخص في تاريخ البلاد

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بيرني ساندرز: ترامب يقوض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي شخص في تاريخ البلاد
Reuters
السيناتور اليساري، بيرني ساندرز
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صرح السيناتور اليساري، بيرني ساندرز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي شخص في تاريخ البلاد.

وأبدى بيرني ساندرز استعداده للعمل وزيرا للعمل في حكومة المرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال إنه "سيبذل قصارى جهده لحماية الأسر العاملة، التي باتت مهددة".

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وأضاف ساندرز وهو السيناتور عن ولاية فيرمونت، في تصريح لقناة "سي إن إن": "أريد أن أبذل قصارى جهدي لحماية الأسر العاملة المهددة في هذا البلد سواء في مجلس الشيوخ أو إدارة بايدن".

وتابع قائلا: "دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك.. ما إذا كنت سأتمتع بالصلاحيات التي ستمكنني من الدفاع عن حقوق أسر العمال والنضال من أجلها".

وأصدرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق قائمة بأسماء السياسيين المتوقع أن يشغلوا مناصب في إدارة بايدن الديمقراطي، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندرز يمكن أن يتولى منصب وزير العمل.

تجدر الإشارة إلى أن ساندرز، تقدم إلى جانب بايدن، بطلب ترشيحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وفي 8 أبريل، انسحب من السباق الانتخابي، وساند بعد ذلك جو بايدن.

المصدر: وكالات

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