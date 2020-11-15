لافروف ووزير خارجية أرمينيا يبحثان انتشار قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأرمني، زوغراب مناتساكانيان، هاتفيا، تطبيق البيان المشترك حول حل قضية قره باغ، بالتركيز على مسألة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.

إقرأ المزيد

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف ومناتساكانيان أجريا، اليوم الأحد، محادثات هاتفية حيث تطرقا إلى "سير تطبيق البيان المشترك الصادر يوم 9 نوفمبر عن رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي، بما في ذلك المهمات المتعلقة بانتشار قوات حفظ السلام الروسية في منطقة النزاع بإقليم ناغورني قره باغ، مع ضمان أداء عملها بشكل فعال".

وذكر البيان أن "لافروف أخبر مناتساكانيان بشكل مفصل فحوى الخطط الخاصة بأنشطة المركز الحكومي للإستجابة الإنسانية، والذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي يوم 13 نوفمبر".

وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين "شددا على الأهمية الكبيرة لترتيب التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسكو، وبرنامج التنمية للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات متعددة الأطراف أخرى، من أجل تخفيف أحوال السكان المدنيين في منطقة النزاع والحفاظ على المنشآت الدينية والثقافية".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن هذا القرار صعب وموجع، لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.

المصدر: RT