الحكومة الرومانية تؤكد العمل على فحص جميع وحدات العناية المركزة بعد حريق مستشفى

أكدت الحكومة الرومانية، اليوم الأحد، أن مسؤولين سيعملون على فحص جميع وحدات العناية المركزة، بعد أن تسبب حريق في مستشفى يعالج فيه مصابون بفيروس كورونا، بمقتل عشرة أشخاص.

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وأشارت الحكومة إلى أن "مفتشي الصحة العامة، ووكالة الحالات الطارئة، سيعملون على تفقد الأوضاع التي يجري فيها تشغيل المعدات الطبية، بجميع وحدات العناية المركزة، بدءا من يوم غد الاثنين".

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جار في سبب اندلاع الحريق.

وأفادت وكالة الطوارئ الرومانية، مساء أمس السبت، بمقتل 10 أشخاص جراء حريق اندلع في مستشفى مختص في علاج المصابين بفيروس كورونا، في مدينة بياترا نيامتس شرق رومانيا.

وأوضحت الوكالة أن الحريق نشب في غرفة للعناية المركزية لينتشر لاحقا إلى الغرفة المجاورة، وتم إخماد النيران لكن سبب نشوبه غير واضح حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه يخضع لغاية اليوم، نحو 13 ألف مصاب بكورونا، للعلاج في مستشفيات رومانيا، من بينهم 1169 يعالجون في وحدات العناية الفائقة، حيث سجلت البلاد 360281 حالة إصابة بكورونا منذ شهر فبراير الماضي، إلى جانب 8926 حالة وفاة.

المصدر: رويترز+ وكالات