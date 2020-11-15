عسكريون روس يرافقون 19 حافلة تقل 475 نازحا في طريقهم من أرمينيا إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روس يرافقون 19 حافلة في "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ تقل نازحين عائدين إلى منازلهم في الإقليم بعد إعلان وقف إطلاق النار هناك.

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وجاء في بيان صدر عن مركز إدارة الدفاع التابع للوزارة، اليوم الأحد، أن العسكريين الروس رافقوا، يوم السبت، 9 حافلات (250 شخصا) عبر ممر لاتشين، أما اليوم الأحد فيقومون بمرافقة 19 حافلة (475 شخصا).

وتعد إعادة النازحين من مهام المركز الحكومي الروسي للتجاوب الإنساني قيد الإنشاء في قره باغ، والذي بدأت المجموعة الطليعية من قوامه عملها في الإقليم يوم السبت.

والجمعة الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإنشاء مركز التجاوب الإنساني الخاص بالإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا. وتشمل مهام المركز، علاوة على الإسهام بعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، "مساعدة أجهزة الدولة في كل من أذربيجان وأرمينيا في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في قره باغ، و"تهيئة الظروف الملائمة لضمان الحياة الطبيعية لسكان الإقليم".

المصدر: إنترفاكس