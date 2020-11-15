لافروف يستعرض مع نظيره الأذربيجاني تطبيق الإعلان الثلاثي بشأن قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا اليوم الأحد مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الإجراءات المتخذة في سبيل تطبيق اتفاق وقف القتال في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وبيراموف، في مكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، استعرضا سير تطبيق الإعلان المشترك الذي صدر في التاسع من نوفمبر عن رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بشأن وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية في قره باغ.

وأشار البيان إلى أن المكالمة جاءت تطويرا للاتصالات بين بوتين وعلييف، لافتة إلى أن لافروف وبيراموف أعارا في الاتصال اهتماما خاصا إلى تنسيق الخطوات الفعلية من قبل أطراف الإعلان الثلاثي في سياق نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ وتنظيم عملها على الأرض.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الروسي، بطلب من نظيره الأذربيجاني، أطلعه على الاتجاهات الرئيسية للعمل الجاري تنفيذا لقرار الرئيس بوتين بشأن إنشاء مركز للتجاوب الإنساني في قره باغ.

وأكد الوزيران ضرورة إشراك المنظمات الدولي بشكل نشط، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونسكو" واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهود إعادة الإعمار في قره باغ بعد الجولة الأخيرة من القتال وحل القضايا الإنسانية والحفاظ على الإرث الديني والثقافي في المنطقة.

المصدر: RT