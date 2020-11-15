"فرانس برس": مغنية صوفية تعود للغناء في بنغلاديش وسط "تهديدات متطرفة" بقتلها

قالت المغنية الصوفية البنغالية، ريتا ديوان، إنها مهددة بالقتل على أيدي متشددين وتعيش في خوف من أن تكون كل حفلة موسيقية هي الأخيرة لها.

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وقالت ديوان لوكالة "فرانس برس": "منصة يوتيوب مليئة بمقاطع فيديو، يطالب فيها عدد من الملالي بقطع رأسي، كنت خائفة جدا من الخروج، حتى للذهاب إلى الحمام، كنت أخشى أن يعثروا علي، ويقطعوا رأسي، في الطريق إلى المرحاض".

وهاجم متشددون ديوان بحدة في شهر فبراير الماضي، بعدما بثت في موقع "يوتيوب" عرضا "يمثل حوارا بين إنسان، جسدت دوره، والله، أدت دوره فنانة أخرى"، حيث اتهمتها أربع شكاوى على الأقل، بـ"تشويه صورة الإسلام، والإساءة إلى المشاعر الدينية"، وهي تواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بموجب قانون الأمن الرقمي للعام 2018، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأشارت "فرانس برس"، إلى أن هذه "المسلمة المتدينة"، على حد وصف الوكالة، أوضحت عن عرضها بالقول: "لقد فسرت الأمور خارج سياقها، كنت في الواقع أؤدي دورا، ولقد اعتذرت عن ذلك"، مضيفة أنه "في خطبهم، وصفها بعض الملالي بالعاهرة الجبانة، وطلبوا من الناس قتلها إذا عثروا عليها".

كما لفتت الوكالة إلى أن ديوان "بالكاد تستعيد سعادة الغناء بعد ثمانية أشهر من الاختباء، اثنان منها في أكواخ ريفية، حيث كانت تفتقر إلى الطعام ولا تتجرأ على الخروج حتى للذهاب إلى الحمام".

وعادت المغنية الصوفية إلى الظهور مجددا، في مطلع الشهر الجاري، وقررت لقاء جمهورها في مزار صوفي قريب من دكا، في حدث حضره ألف شخص، واستمرت حفلتها الأولى منذ شهر فبراير الماضي، طوال الليل، لكن منذ الأغنية الأولى، تسمرت عندما رأت رجلين يشبهان المتطرفين، من "نوع الأشخاص الذين لا يحبون الغناء ويريدون منعه"، حسب ما قالت الوكالة.

جدير بالذكر أن ريتا ديوان، البالغة من العمر 38 عاما، هي واحدة من قلة قليلة من النساء في البلاد، اللواتي يؤدين أغاني صوفية وشعبية وفقا لأسلوب "باول" للإنشاد الصوفي، المدرج منذ العام 2005، على لائحة اليونسكو، باعتباره تراثا غير مادي للبشرية.

المصدر: "فرانس برس"