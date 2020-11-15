محكمة إسرائيلية تنظر في طلب لمحامي نتنياهو يتعلق بمواد التحقيق بقضايا الفساد

عقدت اليوم الأحد في المحكمة المركزية بالقدس ثالث جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، في وقت طلب محامي الدفاع مواد تحقيق من النيابة.

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ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المحكمة لم تلزم نتنياهو بحضور الجلسة الإجرائية التي يفترض إطلاع المحكمة خلالها على حالة مواد التحقيق وتحديد استمرار الجلسات.

ومن المنتظر عقد جلسة جديدة من المحاكمة في السادس من ديسمبر المقبل من أجل الاستماع للادعاءات الأولية، حول لائحة الاتهام، الموجهة ضد نتنياهو، فيما تبدأ مرحلة تقديم الإثباتات والأدلة في يناير 2021.

لكن وفي ظل طلب نتنياهو تعديل لائحة الاتهام ضده، يتوقع أن يطالب محاموه بتأجيل مواعيد الجلسات التالية، بحسب المصدر ذاته.

وكان نتنياهو طالب في وقت سابق بتعديل لائحة الاتهام ضده، بدعوى أنها نسبت إليه أفعالا أشارت النيابة بنفسها إلى أنها ارتكبت بواسطة زوجته وابنه.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المحكمة ستبحث خلال جلستها اليوم أيضا طلب نتنياهو الحصول على مواد تحقيق إضافية تتعلق بقضايا الفساد الذي يتهم بالضلوع فيها، وقال إن النيابة تعمدت إخفاءها.

ولفتت الهيئة إلى أنه بحال قررت المحكمة الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن ذلك من شأنه تأجيل بدء مرحلة تقديم الإثباتات التي تم تحديدها في يناير المقبل.

ويتهم نتنياهو من قبل معارضيه بالعمل على التملص من محاكمته بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

المصدر: مكان + وكالات