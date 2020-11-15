وسائل إعلام: مواصلة نقل قوات روسية لحفظ السلام إلى أرمينيا

نفذ طيران النقل التابع للجيش الروسي ما لا يقل عن سبع رحلات، ليلة السبت إلى الأحد، إلى أرمينيا لتقل دفعات جديدة من قوات حفظ سلام ومعدات إلى هناك، حسبما أفاد موقع Flightradar24.

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وأورد هذا الموقع الإلكتروني المتخصص في متابعة حركة الطيران في العالم على مدار الساعة، أن رحلات 5 طائرات ثقيلة من طراز "إيل-76" وطائرتين من طراز "أن-124 روسلان" تم رصدها في الفترة ما بين مساء السبت وحتى منتصف نهار اليوم الأحد.

وبحسب الموقع فقد حلقت كل الطائرات المذكورة عبر أجواء أذربيجان وهبطت في مطار "إيريبوني" بالعاصمة الأرمنية يريفان، لتعود بعد ذلك إلى روسيا.

وجاء ذلك بعد رصد ما لا يقل عن 9 رحلات لطائرات النقل الروسية إلى أرمينيا من مساء الجمعة إلى نهار السبت.

ويوم الجمعة الماضي، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن طائرات النقل العسكرية الروسية قد نقلت إلى إقليم قره باغ (المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا) أكثر من 1,1 ألف من أصل 1960 جنديا من أفراد قوة روسية لحفظ السلام يزمع نشرها في منطقة النزاع.

وسابقا هذا الأسبوع، أصدر زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا حول فرض وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية في المنطقة، مع توقف قوات الطرفين بمواقعها الراهنة، ونشر عسكريين روس بطول خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وكذلك بطول الممر الواصل بين الإقليم وأرمينيا.

المصدر: إنترفاكس