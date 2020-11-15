أردوغان يتوجه إلى شمال قبرص التركية وقضية شرقي المتوسط على رأس الأجندة

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره أرسين تتار، ومناقشة بعض الاقضايا الإقليمية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن زيارة الرئيس أردوغان تأتي تلبية لدعوة نظيره في شمال قبرص أرسين تتار.

وأوضح البيان أن أردوغان سيشارك، ضمن زيارته، في مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 37 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن أردوغان وتتار سيبحثان سبل تمتين علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، ويتبادلان وجهات النظر حول قضية قبرص ومستجدات شرقي المتوسط.

و من المنتظر أن يشارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح مستشفى الطوارئ بالعاصمة لفكوشا.

المصدر: الأناضول