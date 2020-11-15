وزير بريطاني يدعو لتحقيق انفراجة بمحادثات بريكست قبل أن يصبح الأمر في غاية الصعوبة

قال جورج إيوستس، وزير البيئة البريطاني، إنه لابد من تحقيق تقدم في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وذلك قبل انتهاء الاتفاق الانتقالي مع الاتحاد نهاية العام الجاري.

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وقال إيوستس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "من الضروري تحريك الأمور هذا الأسبوع وتحقيق انفراجة في بعض هذه المشاكل الصعبة والتوصل إلى حل، وأن يكون لدينا على الأقل بعض الخطوط العريضة لاتفاق ما".

وأضاف الوزير: "بخلاف ذلك يصبح الأمر في غاية الصعوبة، ويبدأ الوقت المتاح لنا للتنفيذ في النفاد".

المصدر: رويترز