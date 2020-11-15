السلطات التركية تقبض على "داعشيين" كانا يقومان بعمليات استطلاع في العاصمة أنقرة

قبضت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، على شخصين ينتميان لداعش، كانا يقومان بأعمال استطلاعية بالعاصمة أنقرة، ويحتفظان بفيديوهات لهجوم النمسا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن "الإرهابيين أجنبيان وقد شاركا بالعمل المسلح داخل تنظيم داعش"، مضيفة أن "قوات الشرطة فتشت منزلا كان يختبئان فيه بأنقرة، حيث صادرت العديد من الوثائق والأجهزة الإلكترونية، التي تبين بعد فحصها أنها تحوي مشاهد لعملية إرهابية شنها التنظيم في العاصمة النمساوية فيينا، في الثاني من نوفمبر الحالي وأدوت بحياة 4 أشخاص".

وبحسب الوكالة، فإن خبراء الإلكترونيات لدى الشرطة، اكتشفوا أن أحد المتهمين، حذف من هاتفه دليل المستخدم لبرنامج يتضمن ميزة تحديد الإحداثيات، ومشاركة الموقع مع خريطة ثلاثية الأبعاد.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أجرى خبراء تكنولوجيا المعلومات في الشرطة بحثا مفصلا بشأن مقتنيات الموقوفين، واستطاعوا الوصول إلى العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها خلال الفترة التي كانا ينشطان فيها في مناطق القتال بصفوف "داعش".

وبعد استجوابهما، نقلا إلى القصر العدلي، حيث صدر أمر بحبسهما على ذمة التحقيق.

المصدر: الأناضول