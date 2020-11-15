ترامب يشيد بالمسيرات الداعمة والمناصرة له في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مئات الآلاف من الأشخاص جاءوا لدعمه يوم السبت، في مسيرة شعبية بواشنطن.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في واشنطن. ولن يتسامحوا مع الانتخابات المزورة والفاسدة".

كما انتقد الرئيس وسائل الإعلام مرة أخرى، لأنها، برأيه، تنشر أخبارا كاذبة لا تظهر عدد الأشخاص الذين حضروا المسيرة.

وقال بهذا الخصوص:"بدلا من ذلك، يقف مراسلوها في شوارع شبه فارغة. نحن نتعرض للتخويف من قبل الصحافة!".

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات. وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ترامب ادعى أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

المصدر: نوفوستي