إيلون ماسك يكشف عن حالته وحقيقة إصابته بفيروس كورونا

رجح إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس" الذي تلقى نتائج متضاربة للاختبار الذي خضع إليه مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا، أن "لديه على الأرجح حالة خفيفة" من "COVID-19".

ورد ماسك في حسابه تويتر على أحد المستخدمين الذين سألوه عن حالته الصحية: قائلا: "أحصل على نتائج مختلفة تماما من مختبرات مختلفة، ولكن على الأرجح لدي حالة خفيفة من COVID. أعراضي هي أعراض نزلة برد خفيفة، وهذا ليس مفاجئا لأن فيروس كورونا هو نوع من أنواع نزلات البرد".

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وقال ماسك الجمعة، إنه اجتاز أربعة اختبارات لفيروس كورونا في يوم واحد ، وكانت نتائج اثنين سلبية، ونتائج الاثنين الآخرين إيجابية.

وفي قت لاحق، أفاد بأنه قرر إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في معمل آخر، وستكون النتائج جاهزة في غضون 24 ساعة تقريبا.

المصدر: نوفوستي