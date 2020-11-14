الأرجنتين تسجل 8468 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، مساء السبت، بتسجيلها 8468 إصابة و262 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الوزارة، في إحصائية يومية، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8468 حالة، مقابل 11859 في بيانات الجمعة، لتصل إلى 1304846.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 262 وفاة جديدة ناجمة عن الجائحة، مقابل 264 الجمعة، ليبلغ عدد ضحاياها في البلاد إلى 35307 متوفين.

وأعلنت الوزارة مع ذلك أن حصيلة المتعافين من المرض ارتفعت إلى 1119366 شخصا.

المصدر: وكالات