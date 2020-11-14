أردوغان: اتخذنا خطوات حاسمة لنحتل المكانة التي نستحقها بالنظام العالمي بعد كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده اتخذت خطوات حاسمة، "لتحتل المكانة التي تستحقها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي"، الذي سيعاد تشكيله بعد جائحة كورونا.

وفي كلمة له، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر العام السابع لـ"حزب العدالة والتنمية"، أوضح أردوغان أن "تركيا بفضل بنيتها التحتية القوية أدارت فترة وباء كورونا بأقل الخسائر، ومنعت نتائجه الكارثية في وقت واجه فيه العديد من الدول صعوبة على صعيد مكافحته".

ومن جهة أخرى، أكد أن تركيا قامت "بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا"، مشيرا إلى أن بلاده باتت اليوم "دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وأنها تبذل جهودا لبلوغ أهداف عام 2023".

المصدر: "الأناضول"