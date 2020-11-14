وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة لجنوده: حان وقت العودة إلى الوطن

أعرب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر عن عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، مؤكدا أنه "حان وقت العودة إلى الوطن".

وفي مذكرة مرسلة إلى طاقم البنتاغون، شدد ميلر على أن جميع الحروب التي تشارك فيها القوات الأمريكية يجب أن تنتهي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم "القاعدة"، معلنا: "أننا على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم".

وأوضح في رسالته أنه "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم". وأضاف: "لكنها المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

وتابع: "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة، واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا، الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

المصدر: "فرانس 24"