واشنطن تبرم اتفاقا مع "جونسون آند جونسون" لدعم المرحلة التالية لتطوير لقاح كورونا

قالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لكوفيد-19.

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وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم‭‭ ‬‬تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لكوفيد-19 كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

المصدر: رويترز