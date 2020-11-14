 
مباشر

واشنطن تبرم اتفاقا مع "جونسون آند جونسون" لدعم المرحلة التالية لتطوير لقاح كورونا

أخبار العالم

واشنطن تبرم اتفاقا مع
businessinsider
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5l2

قالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لكوفيد-19.

إقرأ المزيد
إصابة حاكم نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا
إصابة حاكم نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا

وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم‭‭ ‬‬تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لكوفيد-19 كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا