شوارع باريس مهجورة في ظل عزل عام أغلق المتاجر الكبرى قبل عيد الميلاد

مثلت واجهات العرض المغطاة بألواح الخشب خارج الفروع الرئيسية للمتاجر الكبرى مثل غاليري لافاييت وبرنتامب شاهدا اليوم السبت على تأثير العزل العام بسبب كوفيد-19 في باريس.

وفي هذه العطلة الأسبوعية التي جرت العادة على أن تكون موسما حاشدا للتسوق كانت هناك أعداد محدودة من الناس في شارع هوسمان حيث توجد المتاجر.

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وقال إيمانويل تايجير الذي جاء للتسوق "شيء محزن.. نحن أمام غاليري لافاييت وكل شيء مغلق"، وأضاف "أضاؤوا المصابيح على الواجهات.. لكننا لا نشعر بعيد الميلاد على الإطلاق".

وبموجب العزل العام الساري منذ نهاية أكتوبر في العاصمة والمدن الأخرى الكبيرة يتعين على الناس البقاء في المنازل باستثناء الخروج لشراء الطعام والسلع الأساسية الأخرى أو ممارسة الرياضة لفترة وجيزة.

وعبر البعض في الشارع عن أملهم في تخفيف القيود في الوقت المناسب من أجل عيد الميلاد، وقال إيموريك لينا "أعتقد أنهم سيفتحون قبل عيد الميلاد بأسبوع أو أسبوعين.. وسنقوم بالتسوق لعيد الميلاد وقتئذ".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون على "تويتر" اليوم السبت "معركتنا ضد الجائحة تشملنا جميعا، والأيام المقبلة حاسمة".

ويوجد في فرنسا سابع أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، واقترب عدد حالات الوفاة من 44 ألف حالة، وقالت الحكومة إنها قد تمدد العزل العام بعد الأول من ديسمبر المقرر لإنهاء العزل.

المصدر: رويترز