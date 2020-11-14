مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مناهضين لنتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن مواجهات وقعت بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومئات المتظاهرين المناوئين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كانوا في طريقهم إلى القدس.

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ولفتت "مكان" إلى أن أفراد الشرطة منعوا المتظاهرين من التوجه إلى القدس، بحجة أن التظاهرة غير قانونية واعتقلوا 23 من المشاركين فيها بعد مواجهات في محيط مفرق حيمد إلى الغرب من القدس.

وأفادت هيئة البث بأن عضوي الكنيست موشيه يعالون ويوراي لهاف هرتسنو انضما إلى المتظاهرين.

ومن جانبه، طالب عضو الكنيست عوفير كاسيف وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بوقف استخدام قوات الشرطة لأغراض سياسية، معتبرا أن "المتظاهرين الذين احتجزتهم الشرطة في التظاهرة يعتبرون معتقلين سياسيين ويجب الإفراج عنهم".

المصدر: مكان