وسائل إعلام: زيادة قياسية في حالات الإصابة بكورونا في اليابان لليوم الثالث

ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان إلى 1731 حالة، اليوم السبت، مسجلا رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

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وأظهرت بيانات حكومة عاصمة طوكيو أن المدينة سجلت اليوم السبت 352 إصابة، أي أكثر من 300 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، أمس الجمعة، إن البلاد في غنى عن فرض حالة طوارئ أخرى للتصدي للجائحة، على الرغم من أنها تشهد إصابات يومية بأعداد قياسية مع بدء الطقس البارد.

وكانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ في أبريل الماضي ورفعتها في أواخر الشهر التالي.

وتتجه اليابان إلى تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد من خلال أنشطة مثل الترويج للسياحة الداخلية والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو في العام المقبل.

المصدر: رويترز