السلطات الإيرانية تعلن تفكيك إحدى أكبر عصابات التهريب جنوب البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، تفكيك إحدى أكبر عصابات تهريب السلع والعملة الصعبة بعملية مباغتة في هرمزكان، جنوب البلاد، والقبض على رئيسها.

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وقال قائد حرس الحدود في المحافظة هرمزكان جنوب إيران العميد حسين دهكي، إنه من خلال رصد خاص على مدار الساعة ونشاطات متواصلة من قبل وحدة الاستخبارات في حرس الحدود، تم تحديد عصابة تهرب السلع بشكل غير قانوني إلى المحافظة على نطاق واسع.

وأضاف دهكي أن حرس الحدود تحرك في الوقت المناسب بعملية سريعة ومباغتة واعتقل رئيس العصابة والمتهم الرئيسي مع 7 أشخاص آخرين، وأحالهم إلى مكتب المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني.

وأشار قائد حرس الحدود في المحافظة إلى أنه تمت مصادرة زورق و12 سيارة ومنزلين ومعرض سيارات ومزرعة دواجن تعود ملكيتها لرئيس عصابة التهريب بقيمة 900 مليار ريال أي ما يعادل 90 مليار تومان.



المصدر: وكالة فارس