اتفاق تعاون يجمع بين اتحاد الغرف العربية وروسيا في مجال الأمن الغذائي

قام اتحاد الغرف العربية بتوقيع اتفاق تعاون مع مجلس الأعمال العربي الروسي، يقضي بإنشاء مناطق لوجستية في روسيا وكازاخستان والدول العربية، بهدف رفع مستوى التعاون المشترك.

وجاء في البيان الصادر عن اتحاد الغرف العربية، أن هذا الاتفاق "يساعد على تعزيز سلاسل التوريد والإمداد بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية"، كما واقترح أمين الاتحاد الدكتور خالد الحنفي، أن يكون لكل من مرفأ طرابلس اللبناني ودمياط المصري دور محوري في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حنفي خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس فلاديمير بوتين الخاص الى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تلعب دورا مؤثرا ومحوريا على مستوى العالم، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع روسيا مع كافة الدول العربية، واصفا الاتفاقات الجديدة بأنها تساعد على تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الدكتور حنفي أن روسيا شريك اقتصادي هام للعالم العربي، و"تحتم المصالح العربية رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي"، معتبرا أنه "على الرغم من حجم العلاقات الاقتصادية المهمة بين العالم العربي وروسيا، لكن الظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا وما بعد كورونا تتطلب تطوير هذه العلاقة من التعاون التقليدي القائم على الاستيراد والتصدير الى علاقة استراتيجية".

المصدر: "اليوم السابع"