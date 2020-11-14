فارق الحياة في نفس المستشفى مع أمير الكويت.. واشنطن تكشف تفاصيل آخر أشهر رئيس وزراء البحرين الراحل

كشفت الحكومة الأمريكية التفاصيل عن آخر أشهر حياة رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي فارق الحياة في الأراضي الأمريكية الأربعاء الماضي.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان تلقت وكالة "أسوشيتد برس" أمس الجمعة نسخة منه أن جيش الولايات المتحدة نقل الأمير خليفة إلى مستشفى في ولاية مينيسوتا قبل شهرين من وفاته، بعد أن تبين أنه يعاني من مرض فتاك.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء البحريني البالغ من العمر 84 عاما كان على متن الطائرة من طراز "بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3" التابعة لسلاح الجو الأمريكي التي أقلعت في 18 سبتمبر الماضي من ألمانيا وهبطت في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، وذلك برفقة طائرة من طراز "بوينغ 767" تابعة للعائلة الحاكمة في البحرين.

ونقلت الوكالة عن البيان نصه: "قدمت الولايات المتحدة في سبتمبر المساعدة في تنفيذ النقل الطبي لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو صديق وحليف للولايات المتحدة".

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذه العملية جاءت بعد نقل سلاح الجو الأمريكي في يوليو إلى المستشفى نفسه في مينيسوتا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي فارق الحياة هناك في 29 سبتمبر.

ولم يعلق المستشفى على الموضوع.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الأمريكي يستخدم طائرات "سي-17" في عمليات إجلاء جنوده المصابين على وجه السرعة إلى القواعد الكبرى، موضحة أن هذه الطائرات مزودة بنفس المعدات الطبية التي تستخدم في غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات.

المصدر: أسوشيتد برس