وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره في حكومة الوفاق الليبية

من المقرر أن يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، اجتماعا مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن الاجتماع بين الوزيرين سيعقد اليوم، دون ذكر مكان انعقاده، حسب وكالة "الأناضول".

جددت الوزارة التأكيد على سعي تركيا إلى "إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا"، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب جهود تسوية النزاع سياسيا.

وتعد تركيا أكبر حليف لحكومة الوفاق الليبية وقدمت دعما عسكريا لها خلال الصراع المسلح الذي كان يدور بين هذه الحكومة المتمخصة عن اتفاق الصخيرات و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: الأناضول