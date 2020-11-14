العشرات من ضباط الخدمة السرية لترامب مصابون بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة العشرات من ضباط الخدمة السرية للرئيس ترامب بفيروس كورونا، فيما يخضع آخرون للحجر الصحي بعد الاتصال الوثيق بشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

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وقالت قناة CNN الأمريكية إنه كانت هناك عدة موجات من الإصابة بالفيروس داخل البيت الأبيض، لافتة إلى أن ذلك أثر على الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر لحماية الرئيس، حيث أن عددا كبير منهم مصاب بالفيروس، وعدد آخر في العزل الصحي، ولا يعرف كل واحد فيهم عدد العملاء الآخرين المصابين.

وقالت القناة إنها تلقت بيانا من أحد المتحدثين باسم الخدمة السرية قال فيه "إننا نتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يكن هناك أي تأثير على المهمة، ومستويات التجنيد عالية بما يكفي لتعويض ذلك".

ولفتت الوكالة إلى أن هناك حوالي 7600 عضوا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ومن الواضح أن عددا قليلا منهم مصاب أو يخضع للحجر، لكن ذلك له تأثير كبير عليهم وعلى عائلاتهم، وهو انعكاس للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية الحالية للسيطرة على الوباء، الذي أصبح الآن خارج نطاق السيطرة في كل أرجاء البلاد.

المصدر: CNN