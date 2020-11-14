برعاية روسيا.. الجانبان الأرمني والأذربيجاني يتبادلان جثث عسكريين في قره باغ

أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني، في منطقة قره باغ المتنازع عليها، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف الأعمال القتالية.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمني جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قتلوا خلال المعارك في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث ستة عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنشورة في قره باغ، مبدية امتنانها لوزارة الدفاع الروسية، وشخصيا لوزيرها، الجنرال سيرغي شويغو، لتنظيم هذه العملية الإنسانية.

وذكرت الوزارة الأذربيجانية أن العملية نفذت بناء على البند الثامن في الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية في قره باغ الذي صدر مؤخرا عن رئيسي أذربيجان إلهام علييف، وروسيا فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان.

المصدر: RT