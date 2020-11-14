تركيا.. خفر السواحل ينقذ 29 مهاجرا في بحر إيجة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 29 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي، تعطل محركه في بحر إيجه، قبالة سواحل قضاء أيوالق بولاية بالكسير في غرب البلاد.

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وبعدما تعطل محرك القارب، طلب المهاجرون الذين كانوا في طريقهم لجزيرة "ميديللي" اليونانية، المساعدة من قوات خفر السواحل التركي، التي سارعت بدورها لإنقاذهم من الغرق، وإنزالهم على اليابسة.

وعقب انتهاء الإجراءات اللازمة بحق المهاجرين غير الشرعيين لدى قيادة خفر السواحل التركية، تم تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.

المصدر: الأناضول