الدفاع اليابانية: نعتزم تعزيز سلاح الجو بسبب امتلاك روسيا والصين "مقاتلات أكثر"

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الحاجة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي للبلاد، وعزت ذلك لكون روسيا والصين لديهما تفوق عددي في المقاتلات.

وتم الإعلان عن ذلك في جلسات استماع حكومية حول بنود مختلفة من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك فيما يتعلق بمشروع تطوير مقاتلات يابانية جديدة، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية.

وقال مسؤول من وزارة الدفاع اليابانية إن هناك حاجة إلى تعزيز قوات الدفاع عن النفس، بسبب الوضع المعقد بشكل متزايد حول اليابان، ولأن الصين وروسيا لديهما "ثلاثة أضعاف عدد المقاتلات".

من جهته أوضح خبراء ضرورة إدخال تكنولوجيات جديدة بنشاط من أجل تحسين الجودة وليس الكمية، وقالوا إن اليابان بحاجة إلى تبوء مكانة رائدة في تطوير مقاتلات جديدة مع بلدان أخرى، من أجل منع زيادة الميزانية.

بدوره، أشار وزير الدفاع السابق، تارو كونو، الذي يشغل الآن منصب وزير شؤون الإصلاح الإداري، إلى أنه "من أجل تطوير مقاتلات جديدة، من الضروري اكتساب فهم الناس. ومن المهم اجتذاب تكنولوجيات جديدة، وبما أنه ستكون من الصعب زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير، تحتاج قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى مراجعة جذرية لموظفيها وميزانية البحث، دون أن تنجرف في السوابق الماضية".

المصدر: نوفوستي